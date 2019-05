Oppdal Trafikkstasjon kan overleve likevel

Nyheter

- Det vil være kritisk å legge ned alt tilbud på Oppdal grunnet lavt tilbud i fjellregionen mellom Region Midt og Region Øst, skriver Statens vegvesen i en pressemelding til Opdalingen.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

I utredningen foreslås det at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned. Røros, Orkanger og Sunndalsøra er blant stedene som er på kuttlisten. Ifølge rapporten skal trafikkstasjonen på Røros overføres til Tynset.

Ambulerende tjenester

Servicekontoret som ligger i Oppdal rådhus tilbyr i dag teoriprøver og førerprøver for lette klasser og traktor. Det foreslås å videreføre stasjonen med ambulerende tjenester på teori og førerkortklassen for lette kjøretøy.

- Når vi sier at vi skal ha ambulerende tjenester betyr det at ansatte vil komme fra andre stasjoner noen dager i uka for å tilby tjenester. Dette kan være folk fra Trondheim, Molde eller Kristiansund, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied til Opdalingen.

Vegvesenet har ennå ikke anslått hvor mange dager de skal ha åpent på Oppdal.

- Det er ikke bestemt, men det vil være litt etter behov og hva som er hensiktsmessig, opplyser hun.

Langt for å fornye førerkortet

I dag kan du fornye førerkortet ditt på Oppdal, men i utredningen er denne tjenesten fjernet.

- Sånn som forslaget ligger nå må du til Trondheim eller Tynset for å få fornye førerkortet ditt. Men er det et stort behov for å ha tjenesten på Oppdal, er det selvfølgelig noe vi vil vurdere, sier Brendskag Lied.

Heller ikke omregistrering av bil er noe som skal bli tilbudt på Oppdal ifølge forslaget. Dette er en tjeneste man får gjort på nett i dag.

- Skal bli mer effektiv

Statens vegvesen har de siste årene utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger blant brukerne. Mye av det som før måtte gjøres på en trafikkstasjon, kan nå utføres på PC eller mobil. Dette vil forsterke seg ytterligere i årene fremover.

- Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier, og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

- Med vår solide fagkompetanse skal vi bidra til å gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Vi skal levere funksjonelle tjenester og sikre riksveier med mindre bruk av penger, fortsetter han.

Nå skal forslaget til Statens vegvesen behandles politisk.