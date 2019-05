Orienterte ledelse og tillitsvalgte om forhandlinger

Nyheter

Ordfører Kirsti Welander og rådmann Dagfinn Skjølsvold møtte i dag (mandag 20. mai) ledelsen og de tillitsvalgte ved Oppdal Everk for å orientere dem om framdriften i forhandlingene mellom Oppdal kommune og TrønderEnergi Nett angående opsjonen som foreligger for oppkjøp av kommunens resterende 50,1 prosent av aksjene i everket.

Rådmannen og ordføreren hadde første forhandlingsmøte med representanter fra TrønderEnergi Nett tirsdag 14. mai.

TrønderEnergi kjøpte 49,9 prosent av aksjene i fjor høst. Fristen for å benytte seg av opsjonen går ut 31. desember i år.

Forhandlingsutvalget skal innen 12. juni ha ferdigstilt et saksfremlegg basert på resultatene av forhandlingene, som skal legges frem under kommunestyremøtet torsdag 20. juni. Ved dette møtet skal det etter planen tas en avgjørelse for hvorvidt kommunen skal gå for å utløse opsjon 2 eller ikke.

Første opsjon gjaldt salg innen 1. juni 2018. Denne opsjonen vedtok kommunestyret i sin tid å ikke gå for.

Disse teamene ble tatt opp under det første forhandlingsmøtet:

1. Ansatte i Oppdal Everk

2. Ansattes betingelser i Oppdal Everk fra et eventuelt salg/kjøp av 50,1 prosent av aksjene til fusjonen mellom Oppdal Everk og TrønderEnergi Nett

3. Felles nettleie, forpliktelser til fusjon mellom TrønderEnergi Nett og Oppdal Everk

4. Lokasjon i Oppdal

5. Muligheter for lokale entreprenører i Oppdal kommune ved utbygging- og rehabiliteringsprosjekter i regi av TrønderEnergi nett

6. Deltagelse fra TrønderEnergi i Nasjonalparken Næringshage i Oppdal spesielt rettet mot prosjektet Grønn Fjellhageby

Partene skal etter planen møtes til et andre, og siste, forhandlingsmøte mandag 27. mai. Det er også muligheter for et tredje forhandlingsmøte før kommunestyremøtet 20. juni, hvis behovet oppstår.