Oppdal MDG stiller for første gang på partiets landsmøte

For første gang har Miljøpartiet De Grønne i Oppdal med delegat på partiets landsmøte som går av stabelen 24. - 26. mai.

Det er andrekandidat for Oppdal MDG, Tor Olav Naalsund, som skal være med delegasjonen til Trøndelag MDG som forøvrig består av 16 deltakere.

- Det skal bli interessant å lære mer om arbeidet på landsplan, og vi regner med å ta med oss inspirasjon til videre hardt valgkamparbeid på lokalt plan fram til valget i høst, sier Naalsund til Opdalingen i en e-post.

Ifølge lokalpolitikeren er det fire hovedsaker det vil bli brukt mest tid på under landsmøtet:

Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

Klimabelønningsordningen KAF må løftes

Vindkraft og naturvern

Resolusjon om klimakutt i kommunene

- Viktige saker for Oppdal

Naalsund forteller videre at Trøndelag MDG vil bruke sin stemme til å løfte matpolitikken under landsmøtet.

Partiet mener at at innsatsen for å hindre insektsdød må bli styrket og bli mer forpliktende, ved blant annet å fremme mer slåttenger og beitebruk. MDG mener atvi må redusere bruken av kjemiske og syntetiske sprøytemidler med 50 prosent innen 2030.

En annen viktig sak for partiet er at landbrukets viktigste bidrag mot klimaendringer er å forvalte matjorda slik at jordlivet styrkes, karboninnholdet økes og næringstapet minimeres.

- Dette er særs aktuelle saker for Oppdal sin del. MDG skaper en politikk som vil styrke landbruksregioner som vår, med naturnært og variert landbruk, sier han.

