- Jeg var faktisk ikke klar over den litt spesielle situasjonen for pelsdyrbøndene på Oppdal, forteller Torgeir Knag Fylkesnes, han er nestleder i SV og partiets representant i næringskomiteen på Stortinget. Denne komiteen vil være avgjørende for både størrelse og måten pelsdyrbøndene får erstatning på etter at næringen er besluttet nedlagt av Stortinget.​ Mens de fleste pelsdyrbøndene driver virksomheten på egen gård, er pelsdyrnæringen i Oppdal drevet på kommunal grunn som bøndene leier. Dermed har de ikke mulighet til å drive med annen landbruksvirksomhet når de snart må slutte med pelsdyr.