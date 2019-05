Ny konsernsjef vil bli hytteoppdaling igjen

Nyheter

Jan Frode Janson er fra 1. mai ansatt som ny konsernsjef i Sparebank 1 SMN. Han tok over stafettpinnen etter Finn Haugan.

- Dette var en mulighet for meg å komme hjem og da måtte jeg takke ja da sjansen kom. Jeg var hytteoppdaling i mange år og nå er jeg på markedet igjen. Jeg kommer nok helt sikkert til å kjøpe meg en ny hytte i Oppdal. Å komme tilbake til Oppdal på en slik dag som dette, gjør ikke fristelsen mindre, sier han.

Den sjette sjefen siden 1912

Janson er tidligere konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Han har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Totalt var han sju år i Nord-Norge.

- Det var kun en jobb som kunne få meg derifra og det var denne. Det er ikke ofte vi skifter sjef og jeg er den sjette siden 1912, sier Janson.

I disse dager reiser de rundt i Trøndelag og Møre og Romsdal for å møte kundene, ordførere og rådmenn. Han forteller at han i dag har vært i møte med rådmannen for å få oppdateringer på det som har vært av utvikling og det som kommer.

Janson forteller at det det å være konsernsjef i Nord-Norge og SMN vil være forholdsvis likt.

- Da jeg kom til Nord-Norge var det SMN som var forbildet. Nord-Norge lå litt bak på flere ting, men etterhvert begynte det å gå veldig bra og utviklingen gikk i rett retning, sier han.

SMN er en større bank enn Nord-Norge. Der var det rundt 900 ansatte, mens i SMN er det 1600 ansatte. Totalt sett er det 48 bankkontor i SMN. I Oppdal er det 15 ansatte og til sammen med Rennebu er det oppe i 25 ansatte.

Ambisjoner

Ambisjonene for banken og lederskapet er å være til stede,

- Vi skal dyrke kortreiste beslutninger. Det er noe jeg har veldig tro på. Bankene har allerede fått større myndighet og det er den retningen det går i. Vi skal være til stede og å samhandle med næringslivet, sier han.

- Kommer du til å være ofte i Oppdal?

- Fremover vil jeg reise rundt om i Midt-Norge og jeg vil også ta turen innom Oppdal. Jeg er fascinert over hvor korte avstander det er her sammenliknet med Nord-Norge. På mange måter har jeg kommet hjem og til sentrale strøk, sier han.