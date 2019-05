Personbil kom over i motgående kjørefelt - krasjet med lastebil

Nyheter

Politiet melder på twitter at det har vært en trafikkulykke ved Granmo camping på E6. Det skal dreie seg om en personbil som har krasjet med en lastebil.

Nødetatene er på stedet. Fører av personbilen er blitt kjørt til St. Olavs Hospital i ambulanse. Politiet skriver at førerens skader trolig ikke er alvorlige.

Kjøretøyene har ikke truffet hverandre full front mot front, men skal snarere ha "sneiet" borti hverandre. Det er skader ytterst på siden av fronten til personbilen.

Vår mann på stedet forteller at kollisjonen skal ha skjedd like sør for avkjørselen til Granmo camping. Lastebilen skal så ha endt opp i grøfta 50-60 meter lenger sør, da vedkommende mistet styringa etter sammenstøtet. Kjøretøyene ligger cirka 100 meter fra hverandre.

- Personbilen, som var på tur nordover, har åpenbart kommet delvis over i motgående kjørefelt og truffet traileren, som kjørte sørover. Det ser ut som at det går veldig bra med trailersjåføren, som virker uskadd. De første meldingene i forhold til føreren av personbilen er positive, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

Politiet har nå ryddet unna personbilen og trafikken går som normalt. Traileren ligger fortsatt i grøfta. Det kan ta tid før den berges opp.

- Storbergeren er opptatt med et annet oppdrag, så det kan ta litt tid før den kommer hit. Strekningen er så rett, at det kan hende vi bare trenger å stenge ett kjørefelt, mens bergingen pågår. Kanskje må begge feltene stenges i et par minutter, det kommer an på hvordan bilbergerne organiserer det.

