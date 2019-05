Brente bål ute på myra – nødetatene tok kontakt

Nyheter

Torsdag kveld fikk politiet melding om at det i Storlidalen ble brent et stort bål ute på en myr. Personen drev med kvistbrenning i forbindelse med rydding.

- Det var en konferanse mellom politi og brann, men vi kom fram til at det var ingen spredningsfare ute på denne myra. Vi snakket likevel med han som hadde bålet, da det fortsatt er bålforbud på generelt grunnlag, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

Skårsmoen påpeker at bålbrenning skal være begrenset, men at det i dette tilfellet ikke vil få noen konsekvenser for vedkommende. Han fikk ikke pålegg om å slukke bålet, da det som sagt ikke var noen spredningsfare i området.