Uhell på E6 - elg ble fastklemt mellom bil og henger

Nyheter

Torsdag kveld rett etter klokken 19 mottok politiet melding om elgpåkjørsel på E6 ved Kongsvoll.

- Det oppsto ingen personskade i sammenstøtet og ingen airbag ble utløst. Elgen skal ha klemt seg fast mellom bil og tilhenger og ble hardt skadd. Dyret kom seg etter hvert på utsiden av veien. Viltnemda ble varslet og jeg vil tro de har avlivet elgen, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

I bilen satt det to kvinner midt i 20-årene, som var på gjennomfart. Med tanke på at elgen ble klemt fast mellom bil og henger, går lensmannen ut ifra at det ikke ble påført noen store skader på kjøretøyet.