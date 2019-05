Her skal regionbussene stoppe i Trondheim sentrum fra august

Nyheter

Når AtB innfører nye bussruter fra og med 3. august i år blir det også endringer for reisende med regionbuss inn til Trondheim sentrum.

De elleve regionlinjene skal betjene holdeplasser og knutepunkt i sentrum som gjør det mulig å skifte over til bylinjer. Linjene som i større grad brukes av daglige arbeidsreisende betjener noen flere holdeplasser enn de litt lengre reisene.

Vil intensivere arbeidet med togtilbudet til og fra Oppdal Arne Braut (Sp) krever at fylkeskommunen kommer «på sporet» i dobbelt forstand for å bedre kollektivtilbudet mellom Oppdal og Trondheim.

Et av målene med omleggingen av bussystemet er å unngå at busser må vente for å komme inn til holdeplassene. Det er også tatt med i vurderingen når holdeplasser for regionbussene er lagt.

Den blå linjen i kartet viser holdeplassene for linjene 310 og 410 (Trondheim-Orkanger), og 340 (Trondheim-Støren-Røros). Den oransje linjen i kartet viser linjene 320 (Trondheim-Orkanger-Frøya), 340 (Trondheim-Støren-Røros), 460 (Trondheim-Orkanger-Berkåk) og 480 (Trondheim-Støren-Berkåk-Oppdal).

De blå linjene betjener i større grad arbeidsreisende, og betjener noen flere holdeplasser enn de litt lengre reisene (oransje).

Den blå linjen får stoppeplasser på Bratsbergvegen, Lerkendal 1 og 2, Olav Kyrres gt. (ny holdeplass), St. Olavs hospital øst og vest, Dronningens gt. 2/Prinsensgt. P3, Trondheim S, Brattøra og Gildheim.

Den oranje linjen får stoppeplasser på Bratsbergvegen, Olav Kyrres gt. (ny holdeplass), St. Olavs hospital øst og vest, Dronningens gt. 2/Prinsensgt. P3 og Trondheim S.

Se oversikt over holdeplassene til regionbussene i Trondheim sentrum på bildene øverst i artikkelen.