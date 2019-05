Det blir individuell behandling av kompensasjon for pelsdyrbønder

Nyheter

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at det skal åpnes for individuell vurdering av hver enkelt pelsdyrbondes kompensasjonsbehov når næringen skal legges ned.

Frp-representant i Stortingets næringskomité Morten Ørsal Johansen sier dette vil innebære at totalrammen kan bli høyere enn de 505 millioner kronene som er foreslått i regjeringens proposisjon.

– Dette vil koste det det vil koste. Vi har lagt inn en rekke kriterier i våre merknader til proposisjonen, som vil bli avgjørende for hvordan kompensasjonen blir. En skal ikke se bort ifra at totalrammen dermed blir høyere, sier han på en pressekonferanse onsdag.

Ren Venstre-seier

Av regjeringspartiene er det bare Venstre som vil legge ned pelsdyrnæringen. Partiet fikk dette som en ren seier i forhandlingene om Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen med Høyre, Frp og KrF.

Venstres representant i næringskomiteen, André N. Skjelstad fra Nord-Trøndelag, sier han er fornøyd med den nye kompensasjonsordningen.

– Det er til sammen snakk om 170 pelsdyrfarmer, og vi har vært opptatt av at de skal ha en god kompensasjon og en forutsigbar framtid. De vil få et godt oppgjør basert på individuell behandling, slik at de kan omstille seg og rydde opp skikkelig, sier han.

Opprør i regjeringspartiene

Stortingsmeldingen om avviklingen av næringen er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget.

Totalt har regjeringen i sitt forslag satt av 500 millioner kroner til avviklingen, en pott som ble jekket opp fra 365 millioner etter høringen. Men regjeringspartienes stortingspolitikere fikk nylig beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for at kompensasjonen forbedres ytterligere.

- Jeg var faktisk ikke klar over den litt spesielle situasjonen for pelsdyrbøndene på Oppdal SV går inn for en differensiert erstatningsløsning for pelsdyrbøndene der et eget omstillingsprogram skal ta hensyn til den enkelte bonden.

Å avvikle pelsdyrnæringen av hensyn til dyrevelferd var en blank seier for Venstre i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og på Granavollen i år. Høyre, Frp og KrF ønsket alle opprinnelig å beholde næringen.

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som i vinter overtok som landbruks- og matminister, slo under partiets landsmøte nylig fast at «pelsdyr er en drittsak».

Regjeringspartiene er enige om at næringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025.