Framtidens uteoppholdsareal i sentrum skal opp til diskusjon

Oppdal kommune har inngått opsjonsavtale med Siva om utvikling av eiendommen BS14 og BS1. Oppdal kommune er eier av et opparbeidet lekeareal med lekeapparater, som er beliggende inntil BS14/BS15. Uteoppholdsarealet er i gjeldende reguleringsplan for Oppdal sentrum definert som uteoppholdsareal, og opparbeidet som lekeareal.

Siva inviterer Oppdal kommune til dialog om det er ønskelig for kommunen å få til en mulig sambruk mellom Siva sin utbygging på BS14/15 og uteoppholdsarealet. Siva har laget en mulighetsstudie der ideer for sambruk er presentert.

Med 24-1 stemmer vedtok kommunestyret at Oppdal kommune går i dialog med Siva med tanke på utvikling av BUT-arealet, ved at «fjellet» som bygges på BS14/15 etableres inn over del av BUT-arealet og slik skaper et uteoppholdsareal med annen tilrettelegging som kan betjene en bredere brukergruppe enn i dag.

Les hele rådmannens tilrådning nederst i saken.

- Noe vi må se nærmere på

Etter rådmannen sin oppfatning vil dette alternativet medføre en reduksjon av BUT-arealet som lekeareal og at mange av dagens lekeapparater sannsynligvis blir til overs. Rådmannen mener det vil være fornuftig å forutsette en løsning der ledige lekeapparater blir plassert på alternativt sted i sentrum av Siva. For eksempel på areal mellom Husfliden/Lev vakkert

Dersom kommunestyret legger til grunn at lekearealet skal flyttes og reetableres på annet sted i sentrum av Siva, vil kostnaden med utvikling av BUT-arealet økes for Oppdal kommune fra kr 1.413.000,- til kr 2.400.000.

Hans Bøe (V) sier at han i første omgang var skeptisk til utspillet fra Siva når det kommer til lekeplassområdet.

- Det slo meg at dette var noe vi måtte se nærmere på. Vi må kunne få til noe mer enn en liten plass med lekeapparat og som fanger en bredere brukergruppe. Vi må se på mulighetene som finnes. Vi må finne en annen plass i sentrum, som vil være i umiddelbar nærhet til torget, hvor både de eldre og yngre kan møtes, sier han.

En viktig plass for barna

Sigmund Fostad (FrP) mener dagens lekeplass er utrolig viktig for barna.

- Da vi bestemte oss for at det skulle etableres en lekeplass på området, så tok vi hensyn til ungene på en slik måte som passer barna. Lekeplassen er en god plass å ha og har allerede blitt en stor suksess, sier han.

Det har så langt blitt brukt godt over 30 millioner kroner på sentrumsområdet og i forslaget fra rådmannen foreslår han å bruke 2,4 millioner til.

- Vi glemmer det vi har gjort og barna blir skjøvet bort. Det er ingen grunn for å rasere lekeplassen for et innovasjonssenter, sier han.

Fostad kom med forslag om å støtte alternativ tre i rådmannens vurdering. Alternativ tre går ut på at BUT-arealet opprettholdes som i dag med dagens opparbeidelse som lekeareal. BUT-arealet skal ikke berøres ved utgraving av byggegrop eller som rigg/adkomstområde under utbygging av BS14/BS15. Når det kommer til aktivitet så sier alternativet at Oppdal kommunestyre avslår innspill fra Siva og at kostnaden fra kommunen blir null.

- Sentrum har blitt utrolig fint

Flere av politikerne påpekte av innovasjonssenteret har hatt en kronglete vei. Tor Snøve (Ap) mener at også lekeplassen har hatt en like tøff vei.

- Undertegnede var skeptisk til planene om en lekeplass, men jeg ønsker å rose representanten Trygve Sande (V) som iherdig stod på for å få på plass dette. Takket være Sande ble vedtaket gjennomført og det har blitt et kjempetiltak i sentrum. Det er populært sommer som vinter, sier han.

Snøve sier at den nye sentrumsgaten har blitt veldig bra og at de nå må klare å bygge nye tilbud i nye sentrum.

- Aktiviteten må være på samme område, sier han.

Ingvill Dalseg (H) mener det er viktig at de fortsetter å opprettholde et trivelig sentrum og lekeplass.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) mente at rådmannen skulle få mulighet til å forhandle med Siva om uteoppholdsarealet og hvordan det kan brukes annerledes enn hva det gjør i dag.

- Det er utrolig viktig at kommunestyret ikke setter strenge rammer før det blir forhandlinger, for det kan gjøre prosessen krevende og vanskelig. Min oppfordring er å la rådmannen få gjøre den vurderingen og å forhandle med Siva om hvordan ting skal se ut framover, sier hun.

Ola Husa Risan (Sp) var uenig i betraktningen fra ordføreren. Han mente at dette var fornuftige tiltak og spørsmål å ha med seg i forhandlingene.

- Dette vil gi klare føringer for hva kommunestyret tenker og det vil være et godt forhandlingspunkt, sier han.

Vedtak

Tilleggsforslaget fra Senterpartiet falt med ni stemmer.

Endringsforslaget fra Hans Bøe (V) falt med sju stemmer. (Venstre, Ingrid Grøtte Johansson (Sp), Ola Husa Risan (Sp) og Heidi Pawlik Carlson (KrF)).

Sigmund Fostad sitt forslag om å gå for alternativ tre, falt med to stemmer (Kari Toftaker (Sp) og Sigmund Fostad).

Rådmannens tilrådning ble vedtatt 24-1 stemmer.

Rådmannens tilrådning: Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.