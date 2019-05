Hjertemarsj for store og små

Nyheter

Nasjonalforeningen for folkehelsen har hatt sin hjerteuke tidlig i mai. I Drivdalen arrangerer de Hjertemarsj som bidrag til Hjerteuka.

Hjerteuka arrangeres hvert år for å øke oppmerksomheten om forebygging og bekjempelse av hjerte – karsykdommer, samt samle inn midler til hjerteforskning.

30 prosent av alle dødsfall skyldes hjerte – og karsykdommer

68 prosent er fysisk aktiv mindre enn 30 minutter daglig

Vi er tyngre og mer inaktiv enn noen gang

Bare rundt 20 prosent av voksne spiser anbefalt mengde frukt og grønt

Hjerneslag er tredje viktigste dødsårsak, og en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning.

Å være fysisk aktiv, spise sunt og variert, slutte med tobakksprodukter er viktigst for å forebygge hjerte – karsykdommer.

Det drives intens forskning, informasjon og forebyggende tiltak når det gjelder hjerte - kar- og demenssykdommer.

Helselaga i Oppdal støtter dette arbeidet med midler, i tillegg til at det i de forskjellige laga drives trimtiltak for å fremme fysisk aktivitet, opplysningsvirksomhet om sunt kosthold, viktigheten av fysisk aktivitet, slutt med røyk, spis mindre sukker, spar på saltet og det å leve et godt liv uten alt for mye stress.

- Helselaga i Drivdalen ønsker velkommen til årets hjertemarsj i Drivdalen med start fra Klubbhuset ved Skoresbrua. Her får vi en fin tur etter den idylliske Turstigen langs Driva. Nå er det vakker vår i skogen med elvesus, lauvsprett og fuglesang, skriver arrangøren i en pressemelding.

Hjertemarsjen er på 1,5 km til gapahuken (men du kan gå mye lenger etter ønske.) Underveis i marsjen er det hjertequiz. Videre uti marsjen ved gapahuken blir det sunn servering av frukt og grønt, korn, yoghurt og mye mer.

- Alle som deltar får hjertepin for 2019, og det trekkes gavekort på frukt og grønt, samt en forundringspakke. Arrangementet er sponset av Helselaga, Kiwi, Spar, Intersport og Idrettslaget.