Oppdalsbonde taper mange millioner: - Dette var en pressekonferanse bygd opp for å lure folk og mediene

- Dette var en pressekonferanse bygd opp for å lure folk og mediene, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertan Skadsem Trane, i en presemelding. Han sikter til Høyre, Frp, Venstre og KrF, som på en presekonferanse onsdag sa at det åpnes for individuell vurdering av hver enkelt pelsdyrbondes kompensasjonsbehov når næringen skal legges ned.

- De lover individuell vurdering, men legger så urimelige føringer at det ikke er i nærheten av å dekke tapene. 200 norske familier ble sviktet på nytt i dag, sier Skadsem Trane.

- De samme urettferdige prinsippene

Pelsdyralslaget reagerer kraftig på at regjeringspartienes løsning fortsatt baserer seg på det de mener et et grunnleggende urettferdig prinsipp med bokført verdi.

- Jeg kan nesten ikke skjønne annet enn at dette må være en gedigen misforståelse. Vi har jo vist mange eksempler på å vise hvordan disse prinsippene vil ruinere folk. Politikerne har nikket og grått og forstått hvor alvorlig dette er, og hvor urettferdig det slår ut. Nå kommer de plutselig med et nytt forslag basert på de samme urettferdige prinsippene, sier Trane Skadsem. Han sammenligner dette med om noen skulle tatt jobben og huset huset fra folk - og tilbudt dem ligningsverdien.

- Da hjelper det ikke med individuell behandling - for selve prinsippet er helt feil. Det vet politikerne også, og derfor var de så opptatt av å gjenta “individuell behandling”, og ikke snakke om bokført verdi, sier Trane Skadsem.

Oppdalsbonde taper stort

Norges Pelsdyralslag mener politikerne kunne lagt inn ekspropriasjonsrettslige prinsipper og sikret rettferdighet og anstendighet. Pelsdyralslaget har gjennomført flere takseringer som viser konsekvensene. Et av eksemplene er Martin Ishoel, som driver en reveproduksjon i Oppdal og hadde 400 avlsdyr i 2017. Han har løpende utgiftsført kostnader til oppgraderinger og har derfor en bokført verdi på 80.720 kroner. En takst gjennomført denne måneden gir en normal salgsverdi på kr 7.950.000, skriver Pelsdyralslaget i pressemeldingen.