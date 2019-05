- To-timers frekvens på Dovrebanen er mulig

Nyheter

I forrige kommunestyremøte stilte Kari Toftaker (Sp) spørsmål om hva kommunen har gjort i saken om trafikkstasjonen og kollektivtilbudet i Oppdal.

Før jul ble regionområdet orientert om en mulig nedleggelse av trafikkstasjonen og hvordan de så for seg prosessen. Ordfører Kirsti Welander (Ap) sier at det er mange oppgaver som i dag løses på andre måter enn tidligere og på mange områder er digitale hjelpemidler stor.

- Trafikkstasjonen i Oppdal er en av kommunene som er innstilt på å få beholde trafikkstasjonen. Men detaljene er ikke helt spikret enda, sier hun.

Både Welander og Ola Husa Risan (Sp) sitter i regionrådet og sier at de har inntrykk av at det er en del frustrasjon for en del av de andre kommunene i regionen.

- De har inntrykk av at Oppdal får mye, mens de ikke får like mye. Vi er på vei til å bli et tydelig regionsenter som betjener et stort område og når en tjeneste kommer inn, så kan det fort kommer flere, sier Welander.

- Viktig at vi er på ballen

Å få økt frekvensen på Dovrebanen har vært ønskelig lenge. Welander sitter i to jernbaneforumer og at hun har jobbet med å utarbeide en mulighetsstudie som hun har presentert i ulike politiske forum. Hun forteller at hun har hatt tett dialog med samferdselssjefen i fylkeskommunen.

- Samferdselsdepartementet har sendt ut en bestilling til jernbanedirektoratet om å utrede muligheten for to-timers frekvens på Dovrebanen. Rapporten ble klar tidligere i år og den sier at to-timers frekvens er mulig å få til og dette er et viktig steg på veien for å få bedre togavganger, sier Welander.

For at en økt frekvens kan skje, må det utbedringer til. Nord- og sørgående tog må kunne møtes på Oppdal stasjon.

- Vi hadde et samarbeid med Reimers, siden de kjente planene for to-timers frekvens godt. Vi var enige om hva avtalen skulle innebære, men på grunn av personalmessige endringer i Reimers så måtte de si ifra seg oppdraget. Jeg har ikke fulgt opp saken siden da og dette er en sak vi må ta tak i igjen. Det er viktig at vi er på ballen for å få det til, sier hun.