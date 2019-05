Vil øke kapasiteten i Høgmo og Pikhaugen barnehager med inntil 20 plasser

Nyheter

Driftskostnadene i de kommunale barnehagene har direkte konsekvens for kommunens totale kostnader til barnehagesektoren.

Kommunestyret vedtok i møte 21. juni i fjor at rådmannen fikk tillatelse til å sette i gang et utredningsarbeid for barnehagesektoren som omfatter følgende:

Prognoser over i hvilke områder det vil være høy konsentrasjon av barnefamilier fra 2020

Analyse av hvordan vedtatt barnehagenorm og andre krav til barnehager kan ivaretas i våre kommunale barnehager.

Analyse av behov for bygningsmessige investeringer i eksisterende kommunale barnehager

Analyse av behov/mulighet for å bygge en eller flere nye kommunale barnehager og driftsmessige konsekvenser av dette sett opp mot driftskostnader i allerede eksisterende barnehager

Utredningen og rapporten ble lagt fram for driftsutvalget forrige uke og i dag for kommunestyret.

Rapporten gjør rede for barnehagens samfunnsmandat og kommunens ansvar på barnehageområdet. Videre presenteres de fire eksisterende kommunale barnehagene og bygningsmessige utfordringer ved den enkelte barnehage. I rapporten beskrives tilstanden både ved sentrumsbarnehagene og barnehagene ved oppvekstsentrene, men i videre drøfting og analyser har en konsentrert seg om problemstillinger knytte til utvikling av barnehager i sentrum. Rapporten gjør også rede for bemanningsnorm, pedagognorm og kostnader på barnehageområdet.

På bakgrunn av dette konkluderer arbeidsgruppa med at det bør igangsettes et skisseprosjekt med sikte på å bygge en ny stor barnehage med cirka 120 plasser i området ved idrettsbanen til erstatning for Høgmo og Pikhaugen barnehager.

Driftsutvalget behandlet saken forrige uke. Forslaget fra driftsutvalget rår kommunestyret til å se bort fra en felles barnehage i sentrum og å heller sette i gang et skisseprosjekt for renovering av Pikhaugen barnehage og en ny Høgmo barnehage.

Hanne Torve (Ap) er enig i forslaget som driftsutvalget gjorde i saken forrige uke.

- Området Pikhaugen barnehage ligger i er et område i utvikling. Barnehagen bør ligge i nærheten av der folk bor, sier hun.

Fram til 2023 viser prognosene at det vil være en liten nedgang i antall barnehagebarn. Men fra 2023 vil den ta seg opp igjen.

- Området rundt Pikhaugen og Høgmo barnehager består av en stor konsentrasjon av barnefamilier, sier hun.

Hun la fram et tilleggsforslag til driftsutvalgets innstilling. Forslaget går ut på at gjennom skisseprosjektet synliggjøres en mulig kapasitetsøkning i Høgmo og Pikhaugen barnehage på inntil 20 plasser, herunder særlig arealmessig og økonomiske konsekvenser.

Tilleggsforslaget fra Ap v/ Hanne Torve ble vedtatt 20-4 stemmer.

Driftsutvalgets innstilling med vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.