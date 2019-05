Vurderer strakstiltak for å takle etterspørselen

Nyheter

I Rennebu er det i dag etablert to separate områder for lading av elbiler ved Berkåk Veikro. Den største, med i alt 20 ladepunkt, er forbeholdt Teslakjøretøy, mens det finske selskapet Fortum Charge & Drive, står for driften av ladestasjonen som betjener "vanlige" elbiler.