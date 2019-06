Saktegående trafikk forbi bussbrann ved Kongsvoll

Nyheter

Politiet mottok like før klokka 18 søndag ettermiddag melding om at det brenner i en buss på E6 ved Kongsvoll.

- Alle er ute og nødetatene rykker ut til stedet. Det er ikke snakk om en rutebuss, opplyser politiet på Twitter.

Det skal være snakk om en ombygd buss som brukes i forbindelse med rallycross.

Roger Gjersvold i Trøndelag brann- og redningstjeneste opplyser til Opdalingen at den første enheten med ambulanse er kommet frem på stedet.

- Det er litt røyk inne i bussen og fra motoren. Men det er ingen åpne flammer. Alle i bussen har kommet seg ut publikum på stedet har begynt sluktningsarbeidet med pulver, sier han.

Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter at brannen er slukket og at de nå jobber med å få oversikt over situasjonen og hva som har skjedd.

Tre personer måtte få surstoff som følge av hendelsen, men ingen ble skadd, opplyser politiet til Adresseavisen.

E6 var i en periode stengt etter ulykken, men bilberger er nå på stedet og det er saktegående trafikk forbi ulykkesstedet.