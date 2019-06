Meteorologene kan ikke love noe fint pinsevær i år

Nyheter

Riktig nok skal det bli ganske varmt, men både kraftige regnbyger og tordenvær sørger for en fuktig værtype.

Regnbygene som er ventet torsdag er av en slik styrke at Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå, som er det nest høyeste.

StormGeo gikk onsdag ut med advarsel om at regnbygene og tordenværet som er ventet torsdag ettermiddag også kan føre til små tornadoer.

– Torsdag begynner med veldig varm luft i omtrent hele Sør-Norge. Temperaturen kan komme opp i 25 til 30 grader enkelte steder både på Østlandet, i Trøndelag og på Vestlandet, sier statsmeteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt til NTB.

Den varme luften bringer med seg regnbyger og lummert vær. Lokalt kan regnbygene altså bli svært kraftige med tordenvær.

– Sørlige deler av Vestlandet kan få de samme bygene, men ikke fullt så ille som på Østlandet, sier Thorset.

Også Trøndelag kan oppleve spredte tordenbyger torsdag ettermiddag og kveld.

I Nord-Norge vil været være ganske variabelt med overskyet og litt regn i ytre strøk, mens med perioder av sol i indre strøk. Sørlige deler av Nordland kan få temperaturer opp mot 20 grader.

En del vind

I perioden fram mot og over helgen vil det også blåse en del, spesielt på kysten av Sørlandet, i fjellet i Sør-Norge, på Vestlandet rundt Stad og langs Finnmarkskysten. Vinden vil komme opp i liten til stiv kuling.

Varmen fra Sør-Norge flytter seg inn over Nord-Norge i løpet av fredagen og i Nordland og på Finnmarksvidda kan temperaturen komme opp mot 25 grader. Langs kysten vil det være kaldere, spesielt i Øst-Finnmark. Varmen tar imidlertid også med seg regnbyger og mulig tordenaktivitet i løpet av dagen.

I Sør-Norge vil temperaturene synke noe, men likevel ligge mellom 15 og 20 grader. Bygeværet vil fortsette i første del av dagen i de sørligste delene, men trekker opp mot Trøndelag i løpet av dagen.

Grått, vått og varmt

– I helgen vil Sør-Norge få et nytt lavtrykk som sørger for nedbør i store deler av Sørlandet, Østlandet og Vestlandet sør for Stad. Det beste været kommer i Nord-Norge og Trøndelag med temperaturer i overkant av 20 grader og til dels sol, sier Thorset.

Både lørdag og søndag vil være ganske grå i store deler av Sør-Norge. Generelt sett vil det være regn i løpet av hele helgen. Etter hvert vil det bli oppholdsvær på Østlandet og forholdsvis kjølig luft.

– Pinsehelgen vil stort sett bestå av skiftende perioder med regn og et generelt lavtrykk over hele landet. Det stabile sommerværet ser ut til å vente på seg, det kommer fine dager innimellom, med varmere luft igjen til uka, avslutter Håvard Thorset.