Holdt flere trafikkontroller

Nyheter

Dagens første kontroll fant sted på E6 rett nord for Oppdal sentrum på formiddagen. Der ble 90 kontrollert i promillekontroll og alle fikk grønt lys til å kjøre videre.

Deretter ble det holdt laserkontroll langs riksvei 3 ved Innset. Her fikk fire bilister utstedt forenkla forelegg for å ha kjørt i høyere hastighet enn tillatt. Høyest målte hastighet var 70 kilometer i timen i 50-sonen.

På ettermiddag/tidlig kveld, holdt politiet en ny, kort kontroll langs E6 sør for Oppdal. Denne gangen i en 80-sone. Her fikk to bilister med seg litt ekstra bagasje i form at forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 95 kilometer i timen.