Bilulykke på flystripa i Oppdal - føreren er i oppegående form

I helga er det biltreff arrangert av Norwegian Audi Freaks club ved Oppdal flyplass. Under kjøring på flystripa, var uhellet ute og en bil krasjet.

Redningshelikopter var allerede i lufta ved området og landet på ulykkesstedet cirka et minutt etter ulykken. Helikopteret forlot stedet få minutter senere. Føreren skal, i motsetning til de første rapportene, ikke ha blitt fraktet videre med dette.

Flystripa er for øyeblikket stengt for ytterligere kjøring.

- Politiet er på tur til stedet, hvor vi vil ivareta dette som en ordinær trafikkulykke, med de etterforskningstiltak det medfører. Vi er kjent med at ambulansen har fraktet med seg føreren. Vedkommende flys nå til St. Olavs for undersøkelser, sier operasjonsleder Trond Hangaas til Opdalingen.

En halv time senere opplyses det om at føreren skal være i oppegående form.

- Føreren er oppegående og blir fraktet til St. Olavs med ambulanse for sjekk. Politiet har vært i kontakt med føreren på telefon og han fortalte at han hadde vondt i kroppen etter det som var et bra rundvelt, sier operasjonsleder Bernt Tiller til Opdalingen.