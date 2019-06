Donerer 10 000 kroner til gjenoppbygging av dragracing-bil

Nyheter

- Vi fikk ikke inn så vledig mye under innsamlingsaksjonen under arrangementet, det ble vel cirka 1000 kroner med 20-kroninger og 50-lapper. Derfor har vi i Norwegian Audi Freaks Club og Oppdal flyplass valgt å donere 10 000 kroner, i håp om at det hjelper bileieren i hvert fall et bittelite skritt på veien mot å få satt i stand bilen sin igjen.