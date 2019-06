Her er fylkestinget samlet i Oppdal

Nyheter

I dag klokka 9 startet fylkestingsmøtet i Trøndelag fylkeskommune på Skifer Hotel i Oppdal.

Det er første gang at et samlet Trøndelag har fylkesting i Oppdal. Fylkespolitikerne skal være her i to dager, onsdag og torsdag.

Dette er forøvrig fylkestingets siste samling denne perioden før høstens valg.

Det var varaordfører Ingvill Dalseg som tok initiativ til å legge fylkestinget til Oppdal. Hun sitter på fylkestinget for Høyre.

- Tidlig i fireårsperioden sendte jeg invitasjon til fylkesordfører Tore Sandvik om å legge fylkestinget til Oppdal. Den gang svarte han at det ikke var plass her. Da fikk jeg direktøren ved Skifer Hotel til å sende meg kapasiteten deres, som jeg videresendte til ham. Det er litt artig, sa Dalseg til Opdalingen forrige uke.

I 2005 ble Ungdommens fylkesting (UFT) lagt til Oppdal for første gang. Villmarksleiren var stedet og mer enn tretti ungdommer var samlet.