Nyheter

Tirsdag kveld klokka 19.25 fikk politiet melding fra Vy om en mulig moskuspåkjørsel på Dovrebanen inne i tunnelen ved Øylia i Drivdalen. Det er lensmann Finn Skårsmoen som opplyser dette.

Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO) og Ingolf Røtvei i Bane Nor ble sendt ut for å jage dyrene vekk fra sporet for å unngå en eventuell kollisjon.

- Da vi kom frem var dyrene borte. Det er tida hvor moskusen trekker til fjells, og da tar de ofte turen hit og dit, sier Bretten til Opdalingen.