Pelsdyrbønder vil gå til sak etter vedtak om avvikling

Nyheter

– Det blir sak, skriver Bertran Trane Skadsem i en sms til NTB torsdag.Lovforslaget ble samme dag diskutert i fem timer i Stortinget.

– Om regjeringen skal fortsette sitt maktspill, påhviler det dem også et stort ansvar for å følge opp forskriften. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre. Om Stortinget velger å tråkke på 200 familier over hele landet, skal vi bruke rettsvesenet til å beskytte dem, sier Skadsem.

Politikere hyller næringen de snart skal gi dødsstøtet Torsdag vedtar Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen etter 106 år. Men det skjer med delte følelser, også blant dem som skal stemme for.

- Lever i full uvisshet

Pelsdyrbøndene har reagert skarpt på forslaget til kompensasjon, som imidlertid er blitt jekket opp en rekke ganger, senest torsdag. Ikke godt nok, mener Pelsdyralslaget.

– 200 familier lever i full uvisshet om hva regjeringen mener. Vi har dokumentert at forslaget til regjeringen ruinerer og frarøver dem alle verdiene deres, sier Skadsem.

Seier for Venstre

Venstre fikk i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor Høyre og Frp med på å avvikle næringen. Enigheten ble videreført i Granavolden-plattformen fra januar i år, da også KrF var med i forhandlingene.