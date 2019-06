Mandag blir det klart hvem som skal kjøre togene på Dovrebanen og Trønderbanen de neste ti årene

Nyheter

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil mandag klokka 12 kunngjøre hvem som tildeles kontrakten for den andre trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020.

Omstridt britisk selskap

I oktober i fjor ble det kjent at det britiske transportselskapet Go-Ahead vant anbudskonkurransen om Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med NSB og svenske SJ. Privateide Go-Ahead er størst på jernbane i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også drift i Tyskland, Singapore og Dublin. Nå står Norge for tur – med en kontrakt som varer fra desember 2019 til desember 2027 og mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

På hjemmebane har togselskapene under Go-Ahead-paraplyen slitt med svak kundetilfredshet, forsinkelser og kanselleringer. Fire av ti kunder sier at de får valuta for pengene når de reiser med Go-Ahead-selskaper, mot sju av ti for de best likte selskapene.

Senere i år skal også Bergensbanen konkurranseutsettes.