Ragnhild Eklid, rådgiver landbruk i Oppdal kommune, har mottatt meldinger om at det er et stort problem med løshunder ved Rauøra, noe som kan være til skade for beitedyr.

Sårbar tid for dyrelivet

På facebook opplyser politiet i Oppdal om at de flere ganger i løpet av uka har mottatt meldinger om at hunder slippes løse.

- Vi er midt i ned mest sårbare tida for dyre- og fuglelivet. Fuglene er midt i hekketida og mange dyr har fått avkom, skriver politiet og ber alle om å ta hensyn til dette, både langs kysten og i fjellet.

Sikring av hund

Hunder skal ikke være løse slik at de jager eller forstyrrer vilt og fugler.

Hundelover sier:

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m

I tiden fra og med 1.april tilog med 20.august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

§ 7 Særlig om sikring av hund der tamrein beiter

I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindrifta tilsier det.