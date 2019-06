Nyheter

Tirsdag formiddag holdt politiet fartskontroll på E6, mellom Berkåk og kommunegrensa til Oppdal.

- Det ble skrevet 11 forenkla forelegg for hastighet, der høyeste målte hastighet var 109 kilometer i timen i 80-sonen, samt to forenkla forelegg for mobilbruk, sier Skårsmoen.