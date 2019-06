Vedtar bompenger på E6 Ulsberg-Melhus: – Dette er en bra dag

Stortinget, med Frp om bord, slutter opp om E6 Ulsberg-Melhus og to andre veiprosjekter, som skal betales med 15 milliarder bomkroner. – Det viser at Frp er for bompenger, mener Ap.