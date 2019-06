Bevilget 5,5 millioner kroner til fotballhall

Nyheter

Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag kveld å bevilge 5,5 millioner kroner til ny fotballhall i Oppdal.

Det var tilløp til munnhuggeri mellom Arbeiderpartiets Tor Snøve og Senterpartiets Kari Toftaker under behandlingen av handlingsplan og økonomiplan 2020-2023, da Toftaker mente at Ap, Venstre og KrF hadde kuppet deres sak ved å gå ut i media og presenterte forslaget som deres eget, da dette i følge henne er noe Sp har jobbet lenge for.

Ny fotballhall står på toppen av Sps partiprogram.

Etter et gruppemøte, var det imidlertid enighet om at midler til fotballhall skulle fremmes som et fellesforslag fra hele kommunestyret.

Forslaget om å bevilge 5,5 millioner til Oppdal idrettshall i 2020 til støtte for ny fotballhall, ble enstemmig vedtatt. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond øremerket «tilskudd fotballhall».