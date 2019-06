Oppdal Everk blir solgt

Nyheter

Etter en tøff debatt bestemte kommunestyret i Oppdal at Oppdal Everk skal selges til Trønderenergi Nett. Det ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer. I mindretallet var det representanter fra Ap, Sp og Høyre.

Disse ti stemte imot salg: Eva Grande (Ap), Monica Flor (Ap), Erik Gunnar Fagerhaug (Ap), Eirin Heggvold (Ap), Tor Snøve (Ap), Diderik Christian F. Schønheyder (H), Ola Skarsem (Sp), Kari Toftaker (Sp), Bjørg Marit Sæteren (Sp) og Ola Husa Risan (Sp).

Senterpartiets Kari Toftaker siterte Erik Bye for å få frem sitt poeng:

- «Politikerne er folkets tjenere, det er visst noen av dem som har glemt det.» Erik Bye satte ord på noe enormt viktig for oss politikere, nemlig tillit og respekt for folket. Da er det store spørsmålet, hva er det innbyggerne vil med Oppdal Everk, og hva vil de ansatte? Hadde vi spurt dem, er jeg sikker på at vi hadde fått tydelig svar om at folket i Oppdal ikke vil selge Oppdal Everk.

- Ikke sikker på at det vi gjør er rett

Venstres Trygve Sande syntes det var et svært vanskelig valg å ta.

- Jeg er ikke sikker på at det vi gjør nå er rett, men det er gjort ut fra beste mening. Dette handler ikke om å ofre everket på profittens alter. Ingen i kommunestyret sitter her og er opptatt av raske penger for å berike seg. Det er snakk om å forvalte midlene til fellesskapet i Oppdal på en best mulig måte, sier Sande og fortsetter:

- Med tallgrunnlaget foran oss, ser vi at vi kan få inn nesten to millioner kroner med friske penger i året ved et salg. Dette er penger som kan brukes til å opprette nye arbeidsplasser, for eksempel innen helse og omsorg. Det er vi nødt til å ta på alvor.

Salget av Oppdal Everk kom opp som andre punkt på sakslista på torsdagens kommunestyremøte. Politikerne måtte ta stilling til om Oppdal kommune ville selge de resterende 50,1 prosentene av aksjene i Oppdal Everk (OEV) til Trønderenergi Nett.

Oppdal Everk er nå et nettselskap med 19 ansatte, der kommunen eier 50,1 prosent av aksjene og Trønderenergi Nett 49,9 prosent. Kraftomsetningen solgte Oppdal kommune i fjor til Trønderenergi.

Omstridt salg

Ordfører Kirsti Welander og rådmann Dagfinn Skjølsvold hadde utarbeidet et saksfremlegg som ble presentert under torsdagens møte. Der kom de frem til at et salg er den beste løsningen.

- Vårt utgangspunkt under dette arbeidet, har vært at kommunen er en av eierne i Oppdal Everk. Vi har ansvar for at verdiene i selskapet forvaltes på en god måte, samtidig som vi har et ansvar overfor innbyggerne og oppdalssamfunnet. Å ta vare på de ansatte er også en svært viktig oppgave, sa Kirsti Welander til Opdalingen i forkant av møtet.

Dette framlegget har blitt møtt med motstand, både blant politikerne og ansatte i Oppdal Everk.

67 millioner til kommunen

Beslutningen i dagens kommunestyremøte er det andre salgsforslaget kommunestyret har måttet ta stilling til. Den såkalte korte opsjonen sa kommunestyret nei til i fjor sommer, med 16 mot 9 stemmer. Kjøpesummen i denne andre opsjonen er satt til 67 millioner kroner.

