Skolestarterne besteg Allmannberget

Nyheter

Det siste året i barnehagen, byr på spesielle opplevelser og følelsene er i sving hos barna. Gleden over å skulle starte på skolen, men også en slags spenning i det å avslutte barnehagelivet, er stort for barna.

I år valgte vi å ta med skolestarterne våre på bronsjetoppene i Oppdal, etter mange samtaler om ulike turer mellom barna. Noen fortalte at de hadde vært på flere turer tidligere, mens andre lyttet mer nysgjerrig. Da valget vårt ble bronsjetoppene, var ikke målet nødvendigvis å komme opp, men at alle barna skulle få oppleve det å gå på tur og kose seg sammen ute i naturen.

Legger man godt til rette for hver enkelt på slike turer kan det skapes gode minner og barna styrker samholdet i form av at de blir kjent med hverandre på en litt annen måte. Det å hjelpe og støtte hverandre på turene opp, finne seg ei tue å spise maten sin på, pleie litt såre føtter og hjelpe hverandre med sekken er med på å skaper et godt samhold blant barna.

Sist, men ikke minst, bidrar det til å gi en følelse av mestring, om vi kommer opp eller ikke. Da vi var på Våttåhaugen tidligere i barnehageåret var det flere av barna som så opp mot Almannberget, noen synes det var skummelt høyt, andre snakka om at dette store fjellet så de både hjemmefra og fra barnehagen.

Lysten til å opp på fjellet, var tydelig blandt barna. De snakket sammen og noen har lenge lurt på hva den «stanga» oppe på det store fjellet egentlig er. Derfor bestemte vi oss for å ta tak i barnas interesser og ta turen opp dit.

Vi startet opp i barnehagen der barna fikk smøre hver sin niste og forberedt seg godt til tur. Med matpakke og vannflaske i sekken startet turen opp, spente skolestartere nærmest løp opp mot toppen og onsdag 19. juni kl 13:00 klarte vi det! Alle skolestarterne sto stolte på toppen og så utover vakker bygda vår! «Oss klart dæ!», «sjå, der borti bor e!», «E sjer både barnehagen og skolen fra her!»

Målet er å sende barna videre til skolen med ryggsekken pakket full av trygghet, gode minner og en stolthet over seg selv som enkelt barn!