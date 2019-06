Nå kommer finværet

Nyheter

Yr.no melder opp mot 20 varmegrader de kommende dagene, både i Oppdal og Rennebu. I kveld (mandag) meldes det om 17-19 varmegrader både på Berkåk og Auna. Tirsdag ettermiddag er det fare for 0,5mm regn i Oppdal, mens Berkåk ser ut til å være skånet. Samtidig øker temperaturene til 20 grader i begge kommunene.

Onsdag er det på ny fare for et par millimeter nedbør, både på ettermiddag og kveld, før oppholdsværet er tilbake for resten av uka. Det ser dog ut til at temperaturene vil falle ned mot 10 grader og til tider enda lavere de siste dagene av uka.

Søndag kveld får vi et nytt høytrykk, dessverre følger det på ny et varsel om regnbyger.