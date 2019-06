Totalskadd bil og uskadde dansker etter sammenstøt med bergvegg

Nyheter

En personbil kjørte mandag morgen av veien like nord for Ulsberg. Politibetjent Geir Stenkløv opplyser om at det befant seg to personer i bilen.

- Det er en singelulykke der to dansker, som skulle til Nord-Trøndelag for å fiske i Namsen, kjørte av veien, sier politibetjent Geir Stenkløv ved Oppdal lensmannskontor til Opdalingen.

De uheldige danskene pådro seg ikke større skader, enn at de var innom legevakta på Berkåk til rutinesjekk, før de ble klarert til å dra sin vei. Bilen ble derimot totalskadd.

- Bilen har sakte men sikkert skåret ut til høyre. Hvordan dette skjedde, har vi ikke helt klart for oss ennå. Da bilen havnet i grøfta, fikk den et sammenstøt med bergveggen med høyre side av bilen.

Bilen var i en periode delvis til hinder for trafikken i nordgående kjørefelt.