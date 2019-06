Trener på å redde skadet person fra Almannberget

Nyheter

Onsdag ettermiddag hadde 330-skvadronen på Ørlandet redningsøvelse i Almannberget. Scenarioet var at det var skadet person vanskelig til i berget. Og slik plassert at fjellet var til hinder for normal heising av skadde. Det ble først flydd opp og satt ut redningsmanskap, som rappelerte ned med båre til den skadde. Så plasserte Sea King-helikopteret seg over den skadde, i trygg flyavstand fra berget, og heising ble foretatt med såkalt superlang-line. Etter redningsaksjonen fløy de ned til plassen foran curlinghallen, hvor det ble debriefing og evaluering av oppdraget.