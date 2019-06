Fortsatt lave dødstall i trafikken

Nyheter

Ti har mistet livet på norske veier i juni, som er to færre enn i fjor. I løpet av årets seks første måneder har 50 omkommet. Norsk trafikksikkerhet er fortsatt best i verden.

- Selv om det varierer litt fra måned til måned, litt fra år til år er tendensen klar. Norske trafikanter er som regel flinke og ansvarlige i trafikken. De er helt i verdenstoppen. Risikoen for å bli innblandet i ulykke på norske veier er lavest i verden, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

De foreløpige og uoffisielle tallene viser 50 trafikkdrepte i første halvår, som er fem flere enn samme periode i fjor.

39 menn og 11 kvinner har mistet livet i trafikken så langt. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene.

26 av de totalt 50 trafikkdrepte omkom i en personbil. 10 omkom på motorsykkel, seks var forgjengere, tre på sykkel og to i varebil.

Flest i Akershus

Rogaland og Sogn og Fjordane har ikke hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

Flest dødsulykker har det vært i Akershus hvor sju har mistet livet i trafikken. I Nordland og Møre og Romsdal har seks omkommet, mens i Hordaland, Hedmark og Østfold har fire mistet livet.

Ingen barn under 15 år omkom i årets første halvår.

Frykter sommerulykkene

Over en tredjedel av dødsulykkene i trafikk skjer vanligvis i sommermånedene juni, juli og august.

- Kombinasjonen av økt fart og mye trafikk på veiene gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren. Mange kjører ofte lengre distanser og kanskje på veier der de ikke er så godt kjent, sier Ranes.

Motorsyklister er spesielt utsatt. I juni var halvparten – fem av ti – omkomne MC-førere. Så langt i år har 10 omkommet på motorsykkel, som er en dobbelt så mange sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Sikrest i Europa

Norske trafikanter og norske veier er de beste i Europa. For fjerde året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2018 omkom 108 livet på norske veier, som gjør at Norge er det eneste landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere. EU-snittet er 49, mens «verstingen» Bulgaria har 96.

- Norske trafikanter er flinke og ansvarlige i trafikken. Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid fra Vegvesenet og andre aktører. Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål satt av Stortinget, og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.