Oppdal til topps på Kommunebarometeret 2019

Vinneren har elever som elsker sin rektor, drikkevann folk lengter hjem til og en kommuneledelse med stor tro på langsiktig styring. Det er kommunal-rapport.no som skriver dette tirsdag morgen.

Oppdal har alltid gjort det godt på Kommunebarometeret. I år som i 2015 får Oppdal høyest skår av alle på Kommunal Rapports kommunekåring.

Rangeringen er basert på 151 utvalgte nøkkeltall fra Kostra og annen offentlig statistikk og deretter justert for kommunens inntektsnivå.

Skår høyt på drikkevann

Ifølge Kommunal Rapport er rent og billig drikkevann, høy kompetanse i skole og barnehage, samt solide økonomiske resultater er noen av de sterke kortene til Trøndelags skihovedstad, som har snaut 7.000 innbyggere og flere hytter enn helårsboliger.

Oppdal plasserer seg blant de 50 beste i seks av tolv sektorer på barometeret. Aller høyest på lista er de innen vann og avløp og skole. Men også innen helse, barnevern, barnehager og økonomi har de ni av ti kommuner bak seg på lista.

Kommunen har også gjort store sprang framover innen omsorg og sosialtjeneste. Det skyldes blant annet et nytt bofellesskap tilrettelagt for personer med demens og at flere har fått innvilget kommunal bolig, skriver Kommunal Rapport.