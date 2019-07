300.000 ferierer med penger de ikke har

Nyheter

– Jeg reagerer på at mer enn 300.000 med åpne øyne vil feriere med penger de ikke har. Det overrasker fordi ferien ikke kommer overraskende på. Den kommer hvert eneste år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Ifølge undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse for banken, mener ni av ti at de ikke trenger å låne penger til årets sommerferie. Likevel er det 2 prosent som svarer at de må ta ferien på kreditt eller lånte penger, mens 6 prosent svarer at de kanskje må det.

Det betyr at det på landsbasis er 310.000 nordmenn som kanskje eller helt sikkert tar ferien på kreditt eller lånte penger. Dette gjelder særlig unge mennesker mellom 25 og 34 år, som ofte befinner seg i etableringsfasen. Forbrukerøkonomen mener det er trist at enkelte velger en dyrere ferie enn det de har råd til. Gundersen sier at de aller fleste betaler tilbake ved forfall, men han mener det er bekymringsfullt at 31 prosent svarer at de ikke vet når pengene blir tilbakebetalt.

Det betyr at 100.000 har planer om å ta ferie på kreditt, men uten å legge en plan for hvordan ferien skal betales senere.

– Det er utrolig dumt og er en holdning man møter i Luksusfellen. Det å leve og bruke penger nå fordi man får et forbrukslån, uten å tenke på når det skal tilbakebetales, er innledningen på de onde økonomiske spiralene. Da kan man bruke lang tid på å betale tilbake, og det kan på sikt bli den dyreste ferien du har hatt, sier han.

Det bør blinke et par røde lys dersom man innser at man ikke klarer å betale ned lånet man har pådratt seg, mener Gundersen. For selv om flertallet betaler ved forfall, er det mange som nettopp sliter med å betale ned feriens goder og opplevelser.

Ifølge undersøkelsen er det 180.000 nordmenn som ennå ikke har nedbetalt fjorårets ferie. 47.000 har ikke oversikt over om ferien er nedbetalt.

Budskapet fra forbrukerøkonomen er tydelig til alle som velger en ferie finansiert med lånte penger:

– Mitt budskap er å betale raskt tilbake. Når du har betalt tilbake, bør du spare til neste ferie. Du kommer langt med en liten sum i måneden, i tillegg til feriepengene. Da vil du slippe å bruke lånte penger neste år. Og om du ikke har råd til ferien, bør du senke ferieambisjonene dine.

