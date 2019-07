Oppdaget innbrudd både i sin egen og i naboens hytte

Nyheter

Tirsdag kveld oppdaget en hytteeier at det var begått innbrudd i vedkommendes egen fritidsbolig og i nabohytta på Berkåk. Hyttene står like ved hverandre.

Innbruddet har skjedd på slutten av juni eller de to første dagene i juli. Innbruddet ble oppdaget tirsdag kveld.

- Hytteeieren la merke til at det var gjort innbrudd i nabohytta, også. Ved den ene hytta, har tyvene knust et vindu for å ta seg inn. Det skal ikke ha blitt borttatt noen eiendeler, sier politibetjent Berit Trønsdal.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser.