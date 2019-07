E6 ryddet og åpnet for normal ferdsel

Nyheter

Like før klokka halv ni søndag kveld fikk politiet melding om at du motorsykler hadde kjørt ut av veien ved Halland camping i Rennebu.

Helse på stedet melder om to oppegående personer som var involvert i ulykken og det er ikke snakk om alvorlig personskade. Begge de involverte er fraktet til St. Olavs hospital i ambulanse.

Trafikken står i begge kjøreretninger og politiet skriver på Twitter at politi og brann er på stedet og vil starte dirigering av trafikken forbi ulykkesstedet. Like før halv tid var veien ryddet og åpnet for normal ferdsel.

Opdalingens journalist på stedet meldte om noe hundre meter med kø på E6 og at det var mest kø nordover.