Trailer mistet 5000 liter sild i veibanen

Et polskregistrert vogntok fylt med sildetønner skal ha mistet lasten sin i den skarpe svingen nederst i Eibakkene, langs fylkesvei 700 øst for Berkåk.

- Det ligger 40 tønner med sild i veibanen. Jeg har ingen opplysninger om hvorvidt veien er stengt eller ikke, men det skal være en UP-patrulje på stedet. De sier det ligger fullt av tønner med sild der, sier politibetjent Berit Trønsdal til Opdalingen.

Rydder for fulle mugger - se sildebonanzaen her! Nødetatene fikk en stinkende start på dagen, da et vogntog fylt med sild mistet all last nederst i Eibakkene på Berkåk.

På Twitter klokka 08.54 skriver Trøndelag politidistrikt at brannvesenet også er på stedet, og at vegtrafikksntralen har sendt ut entreprenør for å rydde veien. De skriver også at det dreier seg om 50 tønner, hver med 100 liter sild.

Trafikkeren dirigeres i ett kjørefelt. Det ligger sild og lake utover veien. Politiet på stedet uttalte at de mistanker at en kombinasjon av for dårlig sikret last og for høy hastighet i svingen kan være årsak til ulykken. Traileren skal ikke ha veltet, som det ble sagt i de første rapportene.

- Det stinker sild i Eibakkene for tiden, sier Opdalingens mann på stedet.

Kan ta timer å rydde opp

Operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt er usikker på hvordan de skal få fjernet all fisken.

– Det kommer til å ta tid før vi får ryddet opp. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, sier hun til NTB. Politiet anslår at det kan ta flere timer før veien åpnes igjen.

Det er uklart hva som har skjedd, men lasten har falt av i en svært skarp sving på 180 grader.

– Vi skal undersøke om vogntoget har holdt for høy fart, eller om lasten er dårlig sikret, eventuelt en kombinasjon av dette, sier operasjonslederen.

#Berkåk. En trailer har mistet ca. 50 tømmer, ã 100 liter fylt med sild, i en skarp sving på Fv700 i Eggjbakkan. Politi og brann er på stedet. Vegtrafikksentralen har sendt ut entreprenør for å rydde veien. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 10, 2019

Rettelse: 50 tønner a 100 liter fylt med sild. https://t.co/MpawhOUseA — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 10, 2019

Materiell trafikkulykke på Fv700 ved Berkåk i Trøndelag. pic.twitter.com/duUtM2T85G — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 10, 2019