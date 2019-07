Her er Google-bilen i Oppdal

Nyheter

Google-bilen har blitt observert langs veier i Trøndelag i årevis. Bilens formål er å fotografere og kartlegge veier over hele verden, slik at folk kan utforske dem på Google Earth eller Google Maps. Den store «kula» på toppen, er et kamera som tar bilder i 360 grader, slik at folk som bruker tjenestene kan se hva som ligger langs veier over hele verden ved et tastetrykk.

På grunn av den samlede innsatsen Google selv og de mange tusen som bidrar med å sende inn sine bilder legger ned, kan folk via Google Earth utforske verden virtuelt, uansett hvor de bor.

På Google Street View sine hjemmesider, lister de opp Trondheim, Meldal, Lundamo, Krokstadøra, Hommelvik og Oppdal som trønderske kommuner de besøker denne uka.