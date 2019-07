Både vilt og sau måtte bøte med livet i trafikken

Nyheter

Torsdag morgen i 4-5-tiden skal en hjort ha hoppet inn i siden på en personbil på Storlidalsvegen, ikke langt fra Lønset kirke.

- Det så ut til at dyret kom fra det i god behold, da det sto og gresset på et jorde i området ikke så alt for lenge etterpå, sier Skårsmoen.

Torsdag kveld klokken 22.34 meldte en bilist om at en elg var påkjørt langs E6, rett sør for Berkåk sentrum. Elgen skal ha blitt liggende i veibanen, i følge melderen.

Da viltnemda i Rennebu kom til stedet viste det seg at det ikke var snakk om en elg, men en grevling. Viltnemda ryddet opp det døde dyret.

Flere ble tatt i laserkontroller Politiet var ute med laseren torsdag ettermiddag.

Fredag morgen, klokken 03:05, ble en elg påkjørt langs E6 i Oppdal. Politiets logg informerer ikke mer nøyaktig om hvor ulykken skjedde.

- Dyret sprang inn i siden på bilen. Det oppsto ingen personskader. Viltnemda har overtatt oppdraget, sier Skårsmoen.

Klokken 16:55 torsdag meldte NSB ifra om at tre sauer var påkjørt av toget mellom Berkåk og Ulsberg. Jernbaneverket ryddet opp langs toglinja.

- Påkjørselen har trolig skjedd ganske nærme Berkåk, konstaterer lensmannen.

