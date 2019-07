Gjør som mange andre i ferien - sov ute

Nyheter

– Det er gøy at så mange planlegger å pakke soveposen i ferien. Vi er imidlertid ikke overrasket over tallene – det enkle friluftslivet er en viktig del av den norske feriekulturen som fortsatt står sterkt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Unge aller ivrigst

Ikke overraskende viser undersøkelsen at unge er aller ivrigst på å sove ute. I aldersgruppen 15-24 planlegger flertallet, hele 63 prosent, å overnatte ute i løpet av sommeren. De mellom 25 og 39 ligger ikke langt bak – for denne gruppen er tallet 54 prosent.

– En bonus for unge er at det å sove ute er rimelig. Ofte er de fineste overnattingstedene overraskende nærme, du trenger ikke reise på noen lang ekspedisjon. Å telte ved et vann i nærheten, eller legge seg i soveposen under stjernehimmelen på terassen, kan gi uforglemmelige sommerminner, sier Heimdal.

Fritt fram i utmark

Allemannsretten gir oss i utgangspunktet lov til å sette opp telt i utmark, året rundt, likevel finnes det noen regler. Husk å holde avstand til bebyggelse – minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Teltet kan stå samme plass i inntil to døgn. Slår du opp teltet langt oppe på høyfjellet eller fjernt fra bebodde strøk, gjelder imidlertid ikke tidsbegrensingen på to dager.

Lasse Heimdal minner i tillegg om prinsippet for sporløs ferdsel i naturen.

– Husk å rydde teltplassen etter deg, og ta med søppelet hjem. Nå som det er sommer og høysesong for friluftsliv, er det ekstra viktig at vi viser hensyn til hverandre og naturen på tur, avslutter han.

Fem tips til overnatting i telt eller hengekøye:

Er det lenge siden sist du var på tur kan det være lurt å ta en ekstra sjekk av teltet og annet utstyr før du drar, for å se at alle deler er intakt.

Selv om det er varmt om dagen kan norske sommernetter være kalde. Bruk ull innerst for å holde deg varm. Selv om du sover i hengekøye er det lurt med liggeunderlag, da slipper du at det trekker kaldt opp fra bakken.

Unngå å bli nattmat for mygg og knott! Myggmiddel er alltid lurt å ha med på tur. Sover du i hengekøye, eller under åpen himmel, kan det i tillegg være lurt med myggnetting.

Dersom værmeldingen er usikker, kan du ta med en presenning og spenne den over hengekøya. Skal du telte er det lurt å plassere det på en topp, eller i litt helling, så slipper du at alt regnvannet havner i teltet.