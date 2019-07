I kveld blir det måneformørkelse - vises ekstra godt i Trøndelag

Nyheter

Til tross for en del nedbør mandag kveld er skogbrannfaren fortsatt stor flere steder i Sør-Norge. Det er fortsatt fare for skogbrann i store deler av Buskerud samt i deler av Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Farenivået opprettholdes på gult nivå, som er det nest høyeste.

Måneformørkelse

Tirsdag kveld kan de som er heldige med været, oppleve en delvis måneformørkelse. Fra Trøndelag og sørover kan man nemlig se den lavt på himmelen, hvis skydekket tillater det.

– Slik det ser ut nå, vil det skye til litt på kvelden, men mange vil få klarvær, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til NTB.

Spesielt rundt Trondheim, nord i Hordaland og sør på Østlandet vil det være gode muligheter til å se værfenomenet.

– Vanskelig

– Det er vanskelig å si noe mer nøyaktig ettersom vi for tiden ikke har et helt tydelig klarvær, men det er disse områdene som det ser ut som vil ha de beste forutsetningene for å se måneformørkelsen, sier Nordhagen.

Den delvise måneformørkelsen starter rundt 20.42, men vil ikke være synlig før månen naturlig nok står opp, noe som er litt forskjellig alt ettersom hvor i landet man bor. Den vil være størst rundt klokken 23.31.