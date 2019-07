Høyre velger Sp, lukker døra til Ap

Nyheter

Det nærmer seg høstens valg, og Oppdal Høyre har valgprogrammet klart. Men for å få gjennomført det, trenger de samarbeidspartnere. For fire år siden var det mye fram og tilbake, der Høyre til slutt vraket en ferdig avtale med Ap og KrF. I stedet ble det et valgteknisk samarbeid, som sikret Ap ordføreren og Høyre varaordføreren.