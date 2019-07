Trafikkmeldinger, rømt hund og en vinglete trailer på tur langs E6 over Dovrefjell

Nyheter

Klokken 10.36 fredag formiddag fikk politiet en melding om en bil som sto halvveis ut i veibanen ved Halland Camping. Nærmeste politienhet var over en time unna og bestemte seg for å avvente litt. Politiet mottok ingen flere meldinger om bilen.

Klokken 16.23 rykket brannvesenet ut i Oppdal sentrum, etter meldinger om røykutvikling. Det viste seg å være falsk alarm.

Utpå kvelden, klokken 21.03, la politiet ut bilde av en løs hund, der de etterlyste eieren.

- Vi har ikke hørt noe siden da, så jeg regner med at eieren har meldt ifra. Vi kommer vanligvis i kontakt med rette eier, når vi legger ut slike ting, sier operasjonsleder Kamilla Engen til Opdalingen.

Lørdag formiddag klokken 10.10 fikk politiet varsel om en vinglende trailer langs E6 på tur sørover over Dovrefjell.

- Den må vi eventuelt ta når den kommer nærmere der vi har enheter for øyeblikket, for vi har ingen i posisjon til å stoppe vedkommende akkurat nå. Vi har registreringsnummeret på hengeren. En trailer kan svinge av på ufattelig mange plasser på Dovrefjell, så det er ingen selvfølge at vi får stoppet vedkommende for å sjekke om alt er i orden, sier Engen.