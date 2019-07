Tre falt ut i veien – sperrer en kjøreretning

Nyheter

Et tre har falt ut over fylkesvei 6508 over Havdal (mellom E6 og fylkesvei 700), 100-200 meter øst for avkjørselen mot Barnas Naturverden og Hæverfallsætra.

Treet sperrer veien i en kjøreretning (høyre side når du kjører ned mot E6).

Opdalingen var på stedet og kontaktet vegtrafikksentralens vakthavende klokka 13:06. Vakthavende skulle øyeblikkelig sette en entreprenør på saken for å få fjernet treet.

Trafikken flyter greit forbi treet, men trafikanter må belage seg på å stoppe om det kommer trafikk imot.