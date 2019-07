Nyheter

Annenhver nordmann sliter mer med å sovne om sommeren enn andre tider på året, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Sonos.

Meteorologer melder om høy temperatur flere steder i landet, og det er ikke gode nyheter for nattesøvnen din.

– Undersøkelsen vår viser at sommeren påvirker mange nordmenns søvn negativt. Varme soverom, sollys til sent på kveld og bråk fra vinduet er noe av forklaringen på dette, sier Ninni Lindertz, nordisk markedssjef for høyttalerselskapet Sonos.

Ståle Pallesen, psykologiprofessor med søvn som spesialfelt, har flere tips for å håndtere varmebølgen.

– For høy temperatur og dårlig luft på soverommet kan gjøre det vanskeligere å sovne på sommeren. Om du ikke vil sove med åpent vindu på grunn av lyder utenfor, bør du lufte ut rommet før du går til sengs. Å sove i en kjeller kan også være bra, fordi temperaturen her ofte er lavere enn i etasjene over, sier professoren.

Musikk som overdøver bråk

Ønsker du å sove med vinduet åpent i sommervarmen, kan du skru på musikk eller lignende for å overdøve eventuelle forstyrrelser utenfra. Ifølge Sonos-undersøkelsen mener hver fjerde nordmann at musikk, podcast, radio eller lignende gjør det lettere å sovne om kvelden. Noen oppgir at de bruker dette for å stenge ute forstyrrende lyder.

Mange sier også at de føler seg mer avslappet og mindre stresset når de lytter til noe ved leggetid.

– Blant de som liker å lytte til noe når de skal sove, er det musikk som er mest populært. Men det er også en betydelig andel nordmenn som liker å lytte til radio, podkast, lydbok, TV-lyd eller naturlyder. I tillegg er det noen få som lytter til såkalt «white noise» eller ASMR når de skal sovne, opplyser Lindertz i Sonos.

«Hjerneorgasme» som virker

Det er flere studier som tyder på at lyder kan hjelpe deg med å sovne.

Fenomenet ASMR – populært kalt «hjerneorgasme» – har blant annet blitt undersøkt av University of Sheffield og Manchester Metropolitan University. Forskerne oppgir at de som opplever dette fenomenet får lavere puls.

Videre opplyser søvnekspert Pallesen om en meta-analyse publisert i fjor i tidsskriftet «International Journal of Nursing Studies». Den viste at musikk kunne hjelpe personer som slet med søvnløshet til bedre søvn.

De lærde strides om naken-soving

Flere mener det er lurt å sove naken for å avkjøle seg når soverommet er for varmt. Ifølge Medical News Today gir det mange fordeler – ikke bare med hensyn på temperatur. Disse fordelene inkluderer både økt fruktbarhet hos menn, bedre samliv, og økt selvtillit.

Men ikke alle søvneksperter er enige i at det er lurt å kle av seg absolutt alt for å avkjøle seg. Doktor Guy Leschziner ved et britisk søvnsenter mener at en bomullspyjamas kan gjøre at du føler deg mer avkjølt. Bakgrunnen er at det gir bedre fukttransportering av svetten din.