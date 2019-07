Fra Hovden til Sunndalsøra med hangglider

Nyheter

John Torve forteller at han satt på verandaen i går søndag da han fikk se noe som fløy over Hærvlifjellet.

- Det var en hangglider, og det er veldig sjeldent å se på denne kanten. Den kom flyvende fra Oppdal. Han leta veldig lenge for å finne oppdrift på Lønset, klatra opp, men kom ned igjen. Til slutt satte han kursen innover Storlidalen, forteller Torve.

Her så hanggliderpiloten etter landingsplass på jorder, og håpa han fant oppdrift slik at han kom seg opp og over fjellet og ned til Sunndal, men måtte bare se langt etter det, og måtte lande på dyrka jord uti Stenboeng.

John Torve snakket med piloten, som heter Kristian Reiten. Reiten fortalte at de var tre kompiser som gikk opp fra Hovden og tenkte å fly ned til Sunndalsøra. Den første kom til Vognill, og møtte bare motvind. Reiten kom litt høyere opp og kom seg da til Stenboeng, mens den tredje tok en annen kurs utover mot Gjevilvatnet og over mot Kråkvasstindområdet, og han klarte å nå målet.