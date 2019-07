Endringer for regionsbussen

Nyheter

Det blir endringer også for dem som reiser med regionbuss inn til Trondheim sentrum etter 3. august. Målet er bedre flyt og lettest mulig overgang til andre linjer.

De elleve regionlinjene skal betjene holdeplasser og knutepunkt i Trondheim sentrum som gjør det mulig å skifte over til bylinjer. Linjene som i større grad brukes av daglige arbeidsreisende (blått i kartet under) betjener noen flere holdeplasser enn de litt lengre reisene (oransje i kartet).

Mindre trengsel i Trondheim sentrum

Ett av målene med omleggingen av bussystemet i Trondheimsområdet er å unngå at busser må vente for å komme inn til holdeplassene. Det er også tatt med i vurderingen når holdeplasser for regionbussene er lagt.

Det er også opprettet en ny holdeplass «Olav Kyrres gate» på Elgeseter.

Dette er linjene som berøres: